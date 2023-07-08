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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 00:00

DOSYA NO : 2022/825 Esas

KARAR NO : 2023/295
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2023 tarihli ilamı ile sanık Ahmet Karadağ hakkında 1 yıl 6 ay hapis ve 5.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup müşteki Marwan ve Iman oğlu, 18/05/1997 Damascus doğumlu,AHMAD MOUAIAD KHALDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzeriGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.07.2023

#ilangovtr Basın no ILN01856081

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#Basın No ILN01856081#İlangovtr