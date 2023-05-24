T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2018/485 Esas

KARAR NO : 2022/720

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2022 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile sanıklar Murat KAPLAN ve Bülent IRMAK hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup mağdur Salıh ve Sabah oğlu, 18/03/1974 Benghazi doğumlu YASIN S M YASIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzeriGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğtarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2023

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