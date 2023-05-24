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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2018/485 Esas
KARAR NO : 2022/720
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2022 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nurı ve Munıra oğlu, 28/10/1982 Benghazi doğumlu,Libya uyruklu AMGAD EL HUNI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzerinde GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzerekarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01833321

 

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#Basın No ILN01833321#İlangovtr