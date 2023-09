T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1106 Esas

KARAR NO : 2022/681

DAVALI : GÖKHAN KARAKURT -12161666896 Bağlarbaşı Mah. Şehit Cihan Elkan Sk. No:10 İç Kapı No:2Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan ihalenin feshi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, ancak binanın yıkılmış olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın hüküm kısmı ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yazımız ekinde gönderilen üç sayfadan ibaret istinaf dilekçesi ile,

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın REDDİNE,

Davacının ihale bedelinin yüzde onu tutarında para cezası ile cezalandırılmasına,

Davalı Mutlu Ulukaya kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 1.700,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,

Karar tarihi itibarı ile alınması gereken 80,70 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL’nin mahsubu ile bakiye 26,30 TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı Mutlu Ulukaya vekilinin yüzüne karşı, davalılar Gökhan Karakurt ve Gökhan Karamehmetin yokluğunda, davacı ve davalı Mutlu Ulukaya yönünden kararın tefhiminden itibaren, davalılar Gökhan Karakurt ve Gökhan Karamehmet yönünden kararın tebliğinden itibaren on günlük yasal süre içinde mahkememize veya başka yer icra hukuk mahkemesine sunulacak yazılı dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

