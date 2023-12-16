T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN VARAKASI

" Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan sanıkSuriye 1993 d.lu sanık Emir Demla hakkında yapılan yargılama sonucu 13/09/2023 tarih 2022/1306 E, 2023/1569 sayılı karar ile "Beraatine" dair yokluğundaverilen kararın sanığın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, mernis ve tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul sayılan sanığa ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu ilan varakasınıngazete de ilan edildiğitarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararilanen tebliğ olunur.

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