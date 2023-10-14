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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 00:00

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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86629485-2022/201-Ceza Dava Dosyası 11.10.2023
Konu :
İLAN METNİNE
Mahkememizin 22.02.2023 tarih 2022/201 esas 2023/289 karar sayılı dava dosyasında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde satın Almak, Kabul Etmek, bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Ali Murat KIZILCAN hakkında 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasına hükmedilmiş olup, iş bu ilan metninin son yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden sonra 7 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01909001

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#Basın No ILN01909001#İlangovtr