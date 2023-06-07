T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

KARAR NO : 2023/265

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.h.2, 151/1, 116/1 maddesi gereğince yapılan yargılamada tüm suçlar yönünden beraat kararı verilen Muhammet ve Sama oğlu, 1994 doğumlu, sanık MONTSR GRYRY ve Suphı ve Rahıfe oğlu 01.01.1994 Homos doğumlu, müşteki ABDALAZEZ ALHAMUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 02.06.2023

#ilangovtr Basın no ILN01841680