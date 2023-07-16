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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 00:00

Esas No : 2022/149

Karar No : 2023/15 13/07/2023
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli kararı ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma suçundan CMK.nun 231, TCK. 53/1, 54/1, 5237 sayılı TCK'nın 52/2maddeleri gereğince 10 AY HAPİS ve 500.00 TL ADLİ PARA CEZALARI ile MUSTAFA POLAT0nın cezalandırıldırılmasına dair gerekçeli karar tüm aramalara rağmen Necati ve Emine oğlu 20/06/1981 Erbaadoğumlu MUSTAFA POLAT'a tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğicnce hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no: ILN01861323

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#Basın No: ILN01861323#İlangovtr