T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Karar No : 2023/15 13/07/2023

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli kararı ile Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma suçundan CMK.nun 231, TCK. 53/1, 54/1, 5237 sayılı TCK'nın 52/2maddeleri gereğince 10 AY HAPİS ve 500.00 TL ADLİ PARA CEZALARI ile MUSTAFA POLAT0nın cezalandırıldırılmasına dair gerekçeli karar tüm aramalara rağmen Necati ve Emine oğlu 20/06/1981 Erbaadoğumlu MUSTAFA POLAT'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğicnce hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no: ILN01861323