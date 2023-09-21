T.C. BÜYÜKCEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/11481

KARAR NO:2021/2054

İLANVARAKASI

SANIK : OĞUZ GÖKTAŞ, Hasan ve Nazike oğlu, 25/04/1975 AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, Taşpınar Erenler mah/köy nüfusunda kayıtlı. DÜSSELDORF /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde oturur.TC Kimlik No:34514321474

SUÇ : Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret

SUÇ TARİHİ : 21/02/2020

SUÇ YERİ : AKSARAY/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 30/11/2021

KARAR TÜRÜ : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda;

1-Sanık Oğuz Göktaş'ın üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu katılan Ekrem İmamoğlu'na karşı işlediği toplanan delillerle sabit olduğundan, sanığın, eylemine uyan TCK'nun 125/1 ve 125/3-a maddeleri gereğince suçun işleniş biçimi dikkate alınarak takdiren 365 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığa verilecek cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak TCK'nun 62/1 maddesi uyarınca taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 304 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nun 52/2 maddesine göre sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak günlüğü takdiren 20,00-TL’den hesaplanmak suretiyle sanığın neticeten 6.080,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen adli para cezasının birer aylık aralıklarla 10 eşit taksitle ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geriye kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ihtarına (ihtar edilemedi),

5-Sanığa verilen cezanın miktarı ve türü, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan sabıkasının bulunmaması, olay sebebi ile belirlenebilir herhangi maddi zararın bulunmaması ve sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları hep birlikte değerlendirildiğinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair, tebliğden itibaren 7 gün içinde Bakırköy Ağır Ceza MahkemesineİTİRAZ yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca hatırlatılarak, katılan vekilininve sanığın yokluğunda, mütalaaya uygun olarak karar TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.19/09/2023

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