T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

BÜYÜKÇEKMECE 1 AİLE MAHKEMESİ

Davacı METEHAN ÇETİNKAYA ile Davalı , NACİYE ÇETİNKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)), Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

İlgili boşanma davası nedeni ile tüm aramalara rağmen bulunamayan, dahili davacı METEHAN ÇETİNKAYA'ya duruşma gün ve saatininBeykoz 1. Aile Mahkemesinin 20121/693 Esas ve 2022/194 Karar sayılı birleşen dosyanın ön inceleme duruşma günü olan 26/09/2023 günü saat 10:30'da yapılacak ön inceleme duruşma gününün 21145896860 T.C. Kimlik numaralı, 17/01/1968 doğumlu davalıMETEHAN ÇETİNKAYA'yailanen tebliğine karar verilmiştir. Ayrıca mahkememizin 08/11/2022tarihli duruşma ara kararı gereğince yukarıda yazılı davayla ilgili ön inceleme duruşma gününün davalıya tebliğ edilmesi gerektiği HMK.nun 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği taktirde yokluğunda yapılan işlemlere itirazedemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, kendisini bir vekille temsil ettirmesi varsa diyeceklerini ve belgelerini dosyaya ibraz etmesi , etmediği takdirde yokluğunda davaya devam edilip karar verileceği ve tahkikat aşamasına geçileceği karar verilebileceği hususunun ihtarı ile ön inceleme duruşmasının mahkememizin duruşma salonunda 26/09/2023 günü saat10:30 da yapılacak duruşma günününde 21145896860 T.C. Kimlik numaralı, 17/01/1968 doğumlu davalı METEHAN ÇETİNKAYA'ya ''Madde 29 – İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır. 1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (…) (1) tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında yapılır.(2) 2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır.'' ve ilanın 100 bin üstündeki gazetede ve internet sitesinde ilanen tebliğ olunur.14/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01830174



