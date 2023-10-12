T.C.

BURSA16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2022/318-Ceza Dava Dosyası

İL AN

Nazım ve Semra oğlu, 04/09/1995 doğumlu, (TC.No: 12*******32) sanık SAMET SEKMEN hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/03/2023 tarih ve 2022/318 esas, 2023/273 karar sayılı kararı ile neticeten 8 Ay 10 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına, kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01907641