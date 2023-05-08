T.C. BURSA11. AİLE MAHKEMESİ

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Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2020/521 Esas sayılı dosyasında,

Davacı NURTEN BÜTÜN tarafından Davalı GÜRSEL BÜTÜN aleyhine açılan boşanma davasında;

27889361442 TC kimlik numaralı Davalı GÜRSEL BÜTÜN'ün adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Nurten Bütün tarafından Gürsel Bütün aleyhine açılan boşanma davasında, yargılamasının sonucunda Gerekçeli Kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizin 07/03/2023 Tarih ve 2023/216 Sayılı mahkeme kararı davalı GÜRSEL BÜTÜN'e tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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