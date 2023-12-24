T.C.BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/89 Ort. Gid. Satış 23/11/2023

Konu : İlanen Tebligat Hk.

İLAN

Hissedarlar EBRU KARAGÖZ, AHMET ÜNAL GENÇ, ALİ ULVİ GENÇ, CEVDET YURTSEVENER, GÜLEN YURTSEVENER, KAMİL GENÇ, KANİYE GENÇ, ÖZLEM KÜÇÜKYILDIZ, ZÜHRA YURTSEVENER,arasında memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar KAMİL GENÇ'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Müdürlüğümüzce 12/06/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre Bursa İli Osmangazi İlçesi Mollagürani Mahallesi 5012 Ada 25 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 717.010,00 TL ;olarak belirlenmiş olup gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 7. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde KAMİL GENÇ'in raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar KAMİL GENÇ'e ilanen tebliğ olunur.__

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