T.C.

BURSA

SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/119 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

İLAN

Hissedarlar İBRAHİM GERGİN, İBRAHİM KESENDERE, MEHMET ALİ GERGİN, MUSTAFA SERKAN GENÇOĞLU, MÜNEVVER GERGİN, ÖZCAN KARA, SACİDE GERGİN, ŞAZİYE ŞİMŞEK, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİarasında memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar İBRAHİM GERGİN'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Müdürlüğümüzce 10/07/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 108 Ada, 197 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 700.000,00 TL ; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 123 Ada, 88 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 4.999.998,00 TL ;Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 16 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 9.626.700,00 TL ; Bursa İli, Kestel İlçesi, Aksu Mahallesi 146 Ada, 27 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 187.605,00 TL olarak belirlenmiş olup gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 3. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde İBRAHİM GERGİN'in raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar İBRAHİM GERGİN'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01926821