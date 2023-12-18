T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/333 Esas

İ L Â N

(4721 Sayılı TMK'nın 713/4. Maddesi Gereğince)

Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya konu olan Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Köyü, 10175 ada, 75 nolu parsel ile bir bütün olan, ancak kadastro tespiti esnasında 10175 ada, 75 parsel ile 10176 ada, 74 parsel arasında kalan ve yol olarak bırakılan kısmın, mülkiyeti Mustafa YİĞİT'e ait olan Gündoğdu Köyü, 10175 ada, 75 nolu parselle birleştirilerek tapuya kayıt ve tesciline, teknik yönden mümkün olmaması halinde ayrı bir parselle tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talepli olarak 01/07/2022 tarihinde mahkememize 2022/333 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.

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