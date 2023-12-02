T.C.

BURSA

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/1024 Esas

KARAR NO : 2023/617

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile 359/b, 359/a-2, maddeleri gereğince sanık hakkında 2018-2019 yıllarında sahte fatura kullanma suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS, 2018-2019-2020 yıllarında sahte fatura düzenleme suçundan 5 YIL HAPİS, defter ve belgeleri ibraz etmeme suçundan 15 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 2020 yılına ait sahte fatura kullanma suçundan beraatine karar verildiği, kararı Katılan Vergi Dairesi Başkanlığı vekilinin beraat kararı yönünden istinaf ettiği anlaşılmakla, Cesur ve Nuriye oğlu, 05/10/1980 doğumlu, Bursa, Karacabey, Ekinli mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT ŞÜKÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılanın istinafının İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE, Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01943012