T.C.

BURSA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/287 Esas

DAVALI : EYLEM FIRAT ÇELİK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Ali ve Fatma kızı, Varto 1981 doğumlu, 6*****6 TC kimlik numaralı EYLEM FIRAT ÇELİK'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden,

13/02/2024 günü saat 10:05'te ön inceleme duruşmasına gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi halde yokluğunuzda diğer tarafın yargılamaya devam etmesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren (ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı) iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterilen, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamanın yapılması, aksi halde, o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız (HMK 139) davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904350