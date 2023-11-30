T.C.

BURSA

3.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2022/34 Esas,

Zafer ve Gülseren oğlu, 17/08/1992 Antalya doğumlu, Antalya ili Muratpaşa , Güzeloba

nüfusuna kayıtlı (TC.No: 2*****6 ) sanık ÜMİT ÇELİK hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Bursa 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 16/02/2023 tarih ve 2022/34 esas, 2023/85 karar sayılı kararı ile neticeten 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 142/2-e maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası kararı verilmiş olup, sanığın yurt içi aramalara rağmen kendisinin

ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın yokluğunda hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 7 gün içerisinde

Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere ilgililerin karardan suret alabilecekleri de bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa yoluna başvurulmaz ise kararın kesinleşeceği olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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