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T.C. BURSA  3.AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN

T.C. BURSA  3.AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 00:00

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        T.C.           
BURSA 
3.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN

Dosya No : 2022/34  Esas,
Zafer  ve  Gülseren  oğlu,  17/08/1992 Antalya  doğumlu, Antalya ili Muratpaşa ,  Güzeloba 
nüfusuna   kayıtlı (TC.No: 2*****6 ) sanık  ÜMİT ÇELİK  hakkında  Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle  Hırsızlık   suçundan   Bursa   3.Ağır   Ceza  Mahkemesinin  16/02/2023  tarih ve 2022/34 esas, 2023/85 karar sayılı  kararı  ile neticeten 5237 Sayılı  Türk  Ceza  Kanununun   142/2-e   maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası kararı verilmiş olup, sanığın yurt içi  aramalara  rağmen kendisinin 
ya da  konutunun  bulunamaması  nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.
Sanığın   yokluğunda   hazır   bulunmayan  ilgililer  için  tebliğden  itibaren  7 gün içerisinde 
Mahkememize  veya Mahkememize  gönderilmek  üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe  ile  yahut  zabıt  katibine  beyanda  bulunup  tutanağa geçirilmesi koşulu  ile  Bursa  Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere ilgililerin  karardan  suret  alabilecekleri  de  bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa  yoluna  başvurulmaz ise  kararın kesinleşeceği olmak  üzere karar  verildiği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01941318

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#ILN01941318#İlangovtr