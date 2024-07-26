T.C.

BURSA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1212 Esas

İLAN Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Linda Alev Kayser'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma 24/09/2024 günü saat 09:40'da yapılacaktır.

Bursaİli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2192 ada26 parsel, 1. kat, 3 no lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Manfred Ervvin kızı 1976 doğumlu Linda Alev Kayser'in belirli gün ve saattebizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususuduruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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