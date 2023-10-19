T.C.

BURHANİYE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2014/783Esas

KARAR NO : 2023/306

KONU : Mahkeme gerekçeli karar tebliği

Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralamaya Teşebbüs ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında TCK 125/1, 106/1-1.cümle, 86/2-1.cümle ve 265/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile açılan davanın zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, Hakkı ve Fatma oğlu, 09/06/1961 doğumlu, Balıkesir, Altıeylül, Halalca mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN CENGİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin20/02/2023 tarihli gerekçeli kararı adı geçene tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılıp sunulacak bir dilekçe, başka Adliye aracılığıyla gönderilecek dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı istinaf nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinden istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın tebliği ile, kararda yargılama gideri kamu üzerinde bırakıldığından ilan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.12/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01912248