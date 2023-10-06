T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/321 Esas

DAVALI : SEVARAKHON NEMATOVA

Davacı Fahri Sertbaş vekili tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen SEVARAKHON NEMATOVA'ya dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle,

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) dava dilekçesinde özetle; küçük Alaaddin Sertbaş ile davacı arasındaki soybağının reddine karar verilmesitalep edilmiş olup,dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,317,318 maddeler) hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01903814