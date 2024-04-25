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T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 00:00

 

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/62 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin 2024/62, 2024/63, 2024/64, 2024/65, 2024/66, 2024/68 Esas sayılı dosyalarının 30/04/2024 günü saat 09:00 ile 09:30 saatleri arasında 5'er dakika arayla olduğu;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya Davalı İl/İlçe Köy/MevkiiAda ParselMülkiyet m2
2024/62Aynur Öztürk
Fadime Çevik
Sabiha Şahin 		Burdur/Merkez  Çine Köyü153 8 220,71
2024/63Hatice Arıkan 
Resmiye Yılmaz		Burdur/Merkez  Çine Köyü15244149,20
2024/64Remzi ÇelikBurdur/Merkez  Çine Köyü 12377 57,63
2024/65 Fatma Dağ
Havvali Tekin
Ziya Ünal		Burdur/Merkez  Çine Köyü1237399,28
2024/66 Süleyman CoşkunBurdur/Merkez  Çine Köyü123 61 492,21
2024/68Ramazan AçarBurdur/Merkez  Çine Köyü121 49-501.235,54-637,58

#ilangovtr Basın no ILN02022347

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#Basın No ILN02022347#İlangovtr