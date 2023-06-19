T.C. BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEDAŞ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların TEDAŞ adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Bünyan Ziraat Bankası şubesine yatırılacaktır.

Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarının bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.02/05/2023

ESASİLİLÇEMAHALLE ADA PARSEL

1 2023/70KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 657 6

2 2023/71 KAYSERİ BÜNYAN FATİH 776 7

3 2023/72 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 108 9

4 2023/73 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 108 10

5 2023/74 KAYSERİ BÜNYAN FATİH 776 8

6 2023/75 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 651 1

7 2023/76 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 651 16

8 2023/77 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 179 79

9 2023/78 KAYSERİ BÜNYAN GERGEME 703 3

10 2023/79 KAYSERİ BÜNYAN YAVUZSELİM 889 9

11 2023/80 KAYSERİ BÜNYAN YAVUZSELİM 885 4

12 2023/81 KAYSERİ BÜNYAN YAVUZSELİM 884 1

13 2023/82 KAYSERİ BÜNYAN YAVUZSELİM 895 4

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