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T.C. BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 00:00

GAİPLİK İLANI

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ESAS NO:2022/131 EsasDavacı SEYRAN ÇAPAN tarafından mahkememize açılan gaiplik davasına ilişkin verilen ara karar gereğince;
Muş ili Bulanık ilçesi Rüstemgedik köyü Cilt No :51 Hane No : 57 nüfusuna kaytılı Yusuf ve Seyran oğlu 20/04/1973 Bulanık doğumlu (TC 28040306104) FERİT ÇAPAN'ın 1991 yılından beri kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı iddia edildiğinden FERİT ÇAPAN hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2022/131 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri Türk Medeni Kanunun 33. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01853285

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#Basın No ILN01853285#İlangovtr