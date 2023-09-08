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T.C.BULANIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.BULANIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 00:00

İ L A N

T.C.BULANIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2023/347 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (imar ihyaya dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Muş ili Bulanık ilçesi Cankurtaran Köyünde kain 222 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan ve kadastro harici bırakılan yaklaşık 90.000 m² taşınmaz ile ilgili TMK 713. Maddesi ve Kadastro Kanunu madde 14 uyarınca zilyetliği dayalı tapu iptal tescil davası açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01887908

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#Basın No ILN01887908#İlangovtr