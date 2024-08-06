İ L A N

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /



ESAS NO : 2022/1219 Esas

KARAR NO : 2024/31



DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - 0937002089200741[25999-26070-19715] UETS

VEKİLİ : Av. AHMET METE - [16288-82383-16354] UETS

DAVALI : SERAP SÖNMEZ -49087710792



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

MahkememizceSerap Sönmez için bildirilen adresine Gerekçeli Karar ekli davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



1-DAVANIN KABULÜ İLE,



Dava konusu;



Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle 192 ada 2 parselsayılıtaşınmazdaki tapu kaydındaki tüm yükümlülükleriyle birlikte açık artırma usulü ile satışı suretiyle taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,



2-Satışın umum arasında açık artırma suretiyle yapılmasına,



3-Satış memuru olarak Bozüyük İdari İşler Müdürü Hilal Uslu, İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Üzüm ve Zabıt Katibi Hale Tunca'nın atanmasına,



4-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,



5-Davacı kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı payına düşen miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,



6-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında ilam harcının tapu kaydındaki hisseler oranında taraflardan alınmasına,



7-Davacı tarafından yapılan dava açma masrafı 216,90 TL (başvurma harcı, peşin harç), tebligat ve posta masrafı6.921,50 TL olmak üzere toplam 7.138,40 TL yargılama giderinin tarafların tapu kaydındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı payına düşen miktarın üzerinde bırakılmasına,



Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zabta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.



İlanen tebliğ olur.

#ilangovtr Basın no ILN02072803