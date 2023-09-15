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T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 00:00

Sayı :2021/600 Esas

T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/600 Esas Davacılar , ALİ KONURALP URAL, MEHMET MİRAL URAL, ÖNDER MURAT URAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Bozova İlçesi Yukarıçatak Mahallesi 711-92-726-709-710-95 Parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01891354

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#Basın No ILN01891354#İlangovtr