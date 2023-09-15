T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/600 Esas Davacılar , ALİ KONURALP URAL, MEHMET MİRAL URAL, ÖNDER MURAT URAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Bozova İlçesi Yukarıçatak Mahallesi 711-92-726-709-710-95 Parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01891354