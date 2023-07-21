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T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:00

Sayı :2022/798 Esas 27/04/2023 Konu : bilgi ve belgeİLAN

Davacı , İSLİM KAYA ile Davalılar , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞIÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Akmağara Mahallesinde 380,313 ve 308parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama hariciN40-C-04-C Pafta sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01863397

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#Basın No ILN01863397#İlangovtr