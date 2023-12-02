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T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 00:00

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T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/458 Esas 29/11/2023
İLAN
Davacı , MUSTAFA SARI ile Davalılar , BOZOVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Narsait Mahallesi 391 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01943203

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#ILN01943203#İlangovtr