T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/458 Esas 29/11/2023

İLAN

Davacı , MUSTAFA SARI ile Davalılar , BOZOVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Narsait Mahallesi 391 parsel sayılı taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01943203