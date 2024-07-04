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T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 00:00

 

T.C.
BOR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/345 Esas
Konu : 2.İlan

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDavalı , NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Sadık (Paşa)'nın sağ olupolmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren(2.altı ay) 6ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2023/345 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği, İLANEN DUYURULUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02056501

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#ILN02056501#İlangovtr