T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/242 Esas

Konu : İlanen tebliğ hk.

İLAN

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasına, Mahkememizce davacı tarafından bildirilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, dava dilekçesi, bilirkişi raporunun ve 09/01/2024 günü saat 09:05'da yapılacak duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği davalı AYHAN KOÇBAY'a tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01909906