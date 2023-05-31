T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRILAN ALAN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalılar ASLI MUTLU, FATMA SEZER, ŞAHİN SEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; -Bolu İli, Merkez ilçe, Çakmaklar Mah. Köy içi Mevkii 114 ada 7 parsel sayılı taşınmazın tapuda cinsi BAHÇE olup;-Taşınmazın toplam 461,95 m²'lik kısmının davacı idare adına daimi irtifak hakkı kurulacağı,

-Taşınmazıntapuda 71/96 payınınKarayolları Genel Müdürlüğüadına kayıtlı olduğu;

-Taşınmazıntapuda25/96payının Ali Kızı Fatma SEZER, Nizamettin oğlu Şahin SEZER, Nizamettin Kızı Aslı MUTLUadına iştirak halinde olduğu,

-Bolu İli, Merkez ilçe, Çakmaklar Mah. Köy içi Mevkii 114 ada 7 parsel (eski 435 ifrazen 712) sayılı taşınmazın davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırılacağı,

-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

-Kamulaştırma Kanunun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırmaişleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesaptaT.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihindenitibaren 10 gün içindemahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,

Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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