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T.C. BOLU 1. SULHHUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN DÜZELTME İLANI

T.C. BOLU 1. SULHHUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN DÜZELTME İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 00:00

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T.C.
BOLU 1. SULHHUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
DÜZELTME İLANI
DOSYA NO:2021/1 TEREKE

Tereke dosyasından tanzim edilen pazarlık yolu ile taşınmaz mal satış ilanında 23.10.2023 tarihinde; -Saat:11.30-11.40 arasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii, 2659Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin- Saat 11.50-12.00 arasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili ,Merkez ilçe, Aşağısökü Mah. Köyiçi Mevkii,503 Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki3/5 hissenin
- Saat:12.10-12.20 Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii,2656 Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin
- Saat:12.30-12.40 Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii, 2657Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin KDV oranı sehven%8 olarak yazılmışsa da KDV oranının %10 olarak düzeltildiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01907895

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#ILN01907895#İlangovtr