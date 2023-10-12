T.C.

BOLU 1. SULHHUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

DÜZELTME İLANI

DOSYA NO:2021/1 TEREKE

Tereke dosyasından tanzim edilen pazarlık yolu ile taşınmaz mal satış ilanında 23.10.2023 tarihinde; -Saat:11.30-11.40 arasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii, 2659Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin- Saat 11.50-12.00 arasında ihalesi yapılacak olan Bolu ili ,Merkez ilçe, Aşağısökü Mah. Köyiçi Mevkii,503 Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki3/5 hissenin

- Saat:12.10-12.20 Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii,2656 Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin

- Saat:12.30-12.40 Bolu ili ,Merkez ilçe,Aşağısökü Mah. Dibeklideğirmen Mevkii, 2657Parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki 1/1 hissenin KDV oranı sehven%8 olarak yazılmışsa da KDV oranının %10 olarak düzeltildiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01907895