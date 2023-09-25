T.C. BOLU 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/260

Karar No : 2023/358

İ L A N

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli kararı ile 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-f. son, 62/1, 52/2-4 maddeleri uyarınca 3 YIL 4 AY HAPİS ve 13.320-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA (4 taksit) karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen hüküm Tahir ve Hamdiye oğlu, 01/01/1955 Adana d.lu, Abdurrahman ASLAN'a tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

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