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İLAN
T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/45 Esas
DAVACILAR: HÜSEYİN DENİZ
RECEP DENİZ
AZİZE DENİZ
AYŞE ARSLANTAŞ
DAVALI: HAZİNEYİ TEMSİLEN BOĞAZLIYAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ
4721 sayılı TMK’nın 713/4’üncü maddesi gereği, Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Çarşı Mh. 49 Ada 21 parsel sayılı, .Çarşı Mh. 21 Ada 8 parsel sayılı, Çarşı Mh. 49 Ada 50 parsel, Boğazlıyan İlçesi 297 Ada 41 Parsel olağanüsü zamanaşımı nedenine dayalı tescil talebi bulunduğundan, tescil talebine karşı çıkanların ve dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur. 06/02/2023
#ilangovtr Basın no ILN01868474