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T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/45 Esas

DAVACILAR: HÜSEYİN DENİZ

RECEP DENİZ

AZİZE DENİZ

AYŞE ARSLANTAŞ

DAVALI: HAZİNEYİ TEMSİLEN BOĞAZLIYAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ

4721 sayılı TMK’nın 713/4’üncü maddesi gereği, Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Çarşı Mh. 49 Ada 21 parsel sayılı, .Çarşı Mh. 21 Ada 8 parsel sayılı, Çarşı Mh. 49 Ada 50 parsel, Boğazlıyan İlçesi 297 Ada 41 Parsel olağanüsü zamanaşımı nedenine dayalı tescil talebi bulunduğundan, tescil talebine karşı çıkanların ve dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur. 06/02/2023

#ilangovtr Basın no ILN01868474