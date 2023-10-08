T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/10 Tereke

Aydın ili, Yenipazar ilçesi, Yeni mah/köy 4 Cilt, 58 Aile sıra no 11 sırada nüfusa kayıtlı 30/07/1965 doğumlu 06/01/2020 tarihinde vefat eden müteveffa Selim AĞIR' ın mirası, yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin resmen tasfiyesine geçildiğinden

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hâkimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilân olunur.13/05/2023

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