T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/14 Tereke

İstanbul ili,Fatih ilçesi, Katipkasım mah./köyü mahallesi, Cilt No:83, Hane No:221, BSN:6'de nüfusa kayıtlıKayseri - 20/09/1953 doğumlu07/07/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Ali HARMAN'ın alacaklıları tarafından terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hâkimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilân olunur.

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