T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/209 Esas

DAVALI : HALİL İBRAHİM GÜZELTAŞ

Davacı Bedirhan KARABULUT vekili tarafından aleyhinize açılan (Tapu İptali ve Tescil) Davalı Halil İbrahim GÜZELTAŞ tarafından korkutma ve gabin ile müvekkilinden devralınan davalı adına kayıtlı Bitlis ili Merkez İlçesi Küllüce Köyü 139 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesi talepli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından ve yapılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçenizi posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 (iki) haftalık süre içinde mahkememize sunmanız, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02054933