İLAN

T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/695 Esas



Davacılar SULHATTİN KULTA ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 101 ada 40 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 2102,66 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun yol, batısının yol, kuzeyinin yol, güneyinin 101 ada 4 parsel (1956 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde ilk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;



Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 105 ada 28 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 7899,69 m² olduğu, yukarıda 2-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 1651,09 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 6248,60 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği,Taşınmazın doğusunun 105 ada 29, 30, 40 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının dere, kuzeyinin 105 ada 18 parsel (1956 yılında tescil olan) olduğu, güneyinin dere olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;



Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 105 ada 29 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 4696,17 m² olduğu, yukarıda 3-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 1527,37 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 3168,80 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 105 ada 39 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının 105 ada 28 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu, kuzeyinin 105 ada 30 parsel olduğu, güneyinin dere olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;



Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 105 ada 30 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 3368,47 m² olduğu, yukarıda 4-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 1489,10 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 185,67 m² olduğu, C harfiyle gösterilen kısmının 1693,70 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 105 ada 39 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının 105 ada 28 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu, kuzeyinin 105 ada 31 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu, güneyinin 105 ada 29 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;



Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/695 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği ilan olunur.12/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02051016