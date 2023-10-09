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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 00:00

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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/212 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ulam Köy / Mahallesi
ADA NO : 125
PARSEL NO : 5 ve 7
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH GÜNDÜZ ve Diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/212 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01904755

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#Basın No ILN01904755#İlangovtr