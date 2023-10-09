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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/212 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ulam Köy / Mahallesi

ADA NO : 125

PARSEL NO : 5 ve 7

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH GÜNDÜZ ve Diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/212 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

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