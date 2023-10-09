T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/114 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 136

PARSEL NO : 1

VASFI : Enerji Nakil Hattı

YÜZÖLÇÜMÜ : 40,65

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/114 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

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