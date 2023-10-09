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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/114 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 136
PARSEL NO : 1
VASFI : Enerji Nakil Hattı
YÜZÖLÇÜMÜ : 40,65
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/114 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023
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