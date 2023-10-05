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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/195 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 494
PARSEL NO : 5
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 507.19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Halil Kardeşoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/195 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
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