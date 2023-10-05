T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/195 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 494

PARSEL NO : 5

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 507.19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Halil Kardeşoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/195 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902347