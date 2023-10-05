T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/190 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 380

PARSEL NO : 1

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : Musa Kardeşoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/190 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/09/2023

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