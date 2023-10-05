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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 00:00

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T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/190 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 380
PARSEL NO : 1
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : Musa Kardeşoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/190 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902308

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#ILN01902308#İlangovtr