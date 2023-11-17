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T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:00

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T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/711 Esas 13/11/2023 Konu : Hüseyin ÖZGENÇİLAN METNİ
Gaip olduğu iddia edilen ŞANLIURFA ili, BİRECİK İlçesi, Meydan Mah/Köy, 4 Cilt, 613 Hane No, 9 Birey Sıra Numaralı, Mehmet ve Hava oğlu, 09/09/1970 doğumlu, 440*****042 T.C Kimlik Numaralı Hüseyin ÖZGENÇ hakkında;
Yukarıda adı geçen "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermelerinin" Mahkememizin 2023/711 esas sayılı dosyasına müracaatları, yine bu süre içerisinde gaibin bizzat kendisinin müracaat etmesi T.M.K.nun 32 ve 33.maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01933303

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#ILN01933303#İlangovtr