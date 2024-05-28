×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 00:00

 

T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

05/10/2023

Sayı :2022/145 Esas
Konu : YASAL İLAN

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde (n40-d-11-a) davacı Rıfat Demir tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 33706,50 m2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02039909

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02039909#İlangovtr