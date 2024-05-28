Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
05/10/2023
Sayı :2022/145 Esas
Konu : YASAL İLAN
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde (n40-d-11-a) davacı Rıfat Demir tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 33706,50 m2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02039909