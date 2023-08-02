T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/116 Esas

Davacı , HALİL KARADAŞ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Eşmeler Mahallesi'nde davacı Halil Karadaş tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 267 nolu parsel sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

#ilangovtr Basın no ILN01870287