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T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 00:00

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Sayı : 2023/116 Esas
Davacı , HALİL KARADAŞ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Eşmeler Mahallesi'nde davacı Halil Karadaş tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 267 nolu parsel sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

#ilangovtr Basın no ILN01870287 

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#ILN01870287#İlangovtr