T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/49 Esas

Davacı , MAHMUT BOZKURT ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Aşağı Fatmacık Mahallesi'nde davacı Mahmut Bozkurt tarafından 35 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı iddia edilen 1210 parsel içerisindeki A Harfi ile işaretli 11.465,96 m2'lik tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur

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