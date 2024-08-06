T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/597 Esas

DAVALILAR 1- ALAATTİN OLAGAŞ

2- REMZİYE FİLİZ OLAGAŞ

3- TUNÇ ORHAN AKŞEHİRLİ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye davalılar adına çıkarılmış olup, adreslerinden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. İlgili konsolosluklara yazılan tebligatların iade geldiği, davalılara teslim edilemediği, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 11/12/2024 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02072906