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T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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#İlangovtr#Basın No ILN01813640#Resmi İlan
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/403

KAMULAŞTIRMA İLANI
Ankara ili Beypazarı ilçesi Mahmutlar Mah 1829 parselin davacı Maliye Hazinesi tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/403 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Ziraat Bankası şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01813640

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#İlangovtr#Basın No ILN01813640#Resmi İlan