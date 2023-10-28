T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

840.000,00

1

Taşıt

34ECY060 Plakalı , 2020 Model , RENAULT Marka , M9TF716C087138 Motor No'lu , VF1MA000466070913 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 06.07.2023 Tarihli 34 / 2657975 seri numaralı Beykoz Çevre Yolları Bölgesi Trafik Denetleme Şb. Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağında aracın trafikten men nedeninin Hacizli ? Yakalamalı olduğu, aracın kilometresinin alınmadığı, otoparka alındığı bilgileri vardır. Aracın genel durumu dikkate alındığında ruhsatın olmayışı, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği vs. nedeniyle normal kullanım şartlarında oluşan görselliğini ve teknik işleyişini etkileyecek aşınma ve yıpranmalar detaylı bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araç üzerinde yapılan gözleme dayalı incelemede; Araç üzerindeki şasi numarasıyla Araç Trafikten Men Tutanağı? nda yer alan şasi numarasının birbiriyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Aracın anahtarı vasıtasıyla km değeri alınmış ve 77.610 Km de olduğu belirlenmiştir. Araç ön tamponun çizik ve eziklerin bulunduğu, yine aracın sağ ön çamurluğunda deformasyonların bulunduğu, araç sağ aynası kapağının kırık vaziyette bulunduğu, araç sağ tarafı açılır kapanır kapı ve sabit parçada eziklerin ve çiziklerin bulunduğu, araç sol ön çamurluğunda da çiziklerin ve ezilmelerin bulunduğu ayrıca aracın tüm kaporta aksamlarında yüzeysel çiziklerin bulunduğu, araç lastiklerinin ömrünü tamamlamış bulunduğu, ayrıca aracın bir süredir kullanılmıyor olması nedeniyle akünün de boşalmaya yakın derece olabileceği tespit edilmiştir. Aracın başkaca kusurları ve eksik parçaları bilinmemektedir. 34 ECY 060 plaka sayılı aracın Tramer kayıtları incelenmiş olup | adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde 34 ECY 060 plaka sayılı aracın değerinin 840.000,00 TL olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edilmiştir.